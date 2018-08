Tante Rikie wil dat iedereen meedoet aan de digitalisering

BRONCKHORST - In september rijdt Bibliotheek West-Achterhoek met een bus door de gemeente Bronckhorst om mensen vooruit te helpen met hun digitale vaardigheden. Tussen 2 en 30 september doet de bus elf plekken aan. De bus is te herkennen aan een grote foto van Tante Rikie (van de Zwarte Cross). Zij vindt dat iedereen mee moet kunnen blijven doen in Bronckhorst. Samen met alle welzijnsorganisaties, Senioren Convent en Kruiswerk Achterhoek is een programma gemaakt om inwoners op weg te helpen die nét iets meer moeite hebben met de digitale wereld. De roadshow start op zondag 2 september in Halle tijdens de Halse dag.

De bus is ingericht met digitale handigheden en in en om de bus is er van alles te doen. Iedereen is welkom. Bibliotheek West-Achterhoek voerde een onderzoek uit in de gemeente Bronckhorst. 34 Procent van de inwoners die meededen aan het onderzoek gaf zichzelf een onvoldoende voor hun digitale vaardigheden. 19 Procent van de deelnemers gaf aan geen gebruik te maken van een computer, laptop of tablet. Daarnaast zegt meer dan de helft van de mensen niet te weten waar ze terecht kunnen met hun digitale hulpvraag. Om deze inwoners te bereiken, is deze Roadshow georganiseerd.

Tante Rikie is op 19 september in Hummelo ook bij de bus aanwezig voor een kop koffie en een gesprek met de bezoekers.



www.ikwilookmeedoeninbronckhorst.nl