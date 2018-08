Kindpakket: Ieder kind moet mee kunnen doen

DE STEEG - Omdat ieder kind mee moet kunnen doen, biedt de gemeente Rheden het Kindpakket. Leuke en belangrijke activiteiten zijn niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Daarom heeft het Kindpakket een breed aanbod aan activiteiten voor kinderen van vier tot en met zeventien jaar.

Denk aan een bijdrage in schoolkosten voor bijvoorbeeld schrijfspullen en gymkleding. Maar ook voor een schoolreisje, fiets of laptop kan een tegemoetkoming worden aangevraagd bij Stichting Leergeld. Daarnaast bevat het Kindpakket nog een winterkledingpas. Deze pas is bij acht grote ketens te gebruiken. Wethouder Gea Hofstede: "Het grote voordeel van deze pas is dat kinderen zelf hun kleding uit kunnen kiezen." Anne Yfke Sleurink van Stichting Leergeld voegt toe: "Kinderen ervaren armoede als ze andere kleding dragen. Armoede zie je aan kleding waar bijvoorbeeld gaten in zitten. Het is echt een stukje identiteit."

Marc Nieuwland, adjunct-directeur van De Kameleon in Velp: "Wij hebben veel contact met ouders en kunnen ouders wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Zo voeren we dit schooljaar startgesprekken met ouders, waarin we al vroeg kunnen signaleren wat de thuissituatie van de kinderen is. Voor sport en cultuur kan ook een bijdrage worden aangevraagd, veel ouders zijn daar niet eens van op de hoogte. Wij, leerkrachten, kunnen mensen daarop wijzen, maar ook sporttrainers en mensen in het maatschappelijk veld."

In de folder van het Kindpakket, onder andere beschikbaar op scholen, staat zo neutraal en laagdrempelig mogelijk beschreven wat de mogelijkheden zijn en wanneer je in aanmerking komt voor de verschillende regelingen. Ook wanneer een gezin plotseling met bijvoorbeeld hoge ziektekosten te maken krijgt, is er van alles mogelijk.

www.rheden.nl/kindpakket