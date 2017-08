Als hozen niet meer helpt …

DIEREN – De beste stuurlui stonden donderdagochtend echt even aan wal, toen de oudste groepen van Madierodam neerstreken bij De Sluis voor een ochtendje pret aan, op en ìn het water. Hoewel de meeste kinderen zich prima konden redden in kano of roeiboot, kregen deze jongens het voor elkaar om flink water te maken. Hozen mocht niet meer baten en het sloepje kapseisde en ging kansloos ten onder. Het enige dat de bemanning nog kon doen was het schip verlaten en het volgelopen bootje naar de kant duwen.

De waterochtend bij De Sluis maakte deel uit van weer een fantastische Madierodam-week. Op het terrein op het Nieuwland zijn weer prachtige hutten gebouwd, waar een deel van de kinderen donderdagavond zelfs overnachtte. De jongste kinderen genoten van een sportdag bij Polysport en iedereen kon tussen het timmeren door meedoen met spellen, knutselen en sporten. Ruim 230 kinderen en hun begeleiders genoten van een heerlijk weekje, nog even uitrazen voor deze week de scholen weer beginnen.