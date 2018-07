Zwemlesteam Rhienderoord in race voor beste van Nederland

BRUMMEN - Het zwemlesteam van Zwembad Rhienderoord in Brummen zit in de race om het beste zwemlesteam van Nederland te worden. Het team van Rhienderoord maakt het verschil in de regio door zijn gastgerichtheid, klantvriendelijkheid en het bieden van kwaliteit. Dit is niet onopgemerkt gebleven in de ZwembadBranche en het zwemlesteam is in de race om het beste team van Nederland te worden. Jacco Peelen, teamleider, is trots op zijn team en heeft alle vertrouwen in de uitslag. "Het feit dat we in de regio bekend staan als beste zwemlesaanbieder en waar maken wat we beloven is een mooi uitgangspunt."

Het Gouden Zeepaardje is naast de eervolle titel de prijs die gewonnen kan worden. Een zeepaardje is het enige visje met een nek en is een opvallende verschijning onder water. Het kan rechtop zwemmen, zich net als een kameleon aanpassen aan zijn omgeving en zelfs licht geven in het donker. De zeepaardjes zijn daarmee op vele fronten uitblinkers. Hiermee staan zij synoniem voor datgene wat de zwembadbranche zoekt: je nek uit durven steken, onderscheidend zijn, een beetje eigenwijs en een uitblinker in jouw soort.



