Man gewond na flinke botsing

DOESBURG - Een man is woensdagmiddag bij een aanrijding op de Didamseweg in Doesburg tussen een personenauto en een bestelbus gewond geraakt. Omstreeks 16.40 uur gebeurde de aanrijding. De bezorger van de pakketdienst zag door nog onbekende oorzaak de bestuurder van de grijze auto over het hoofd. Hulpdiensten werden massaal gealarmeerd waaronder een traumahelikopter, maar deze werd onderweg geannuleerd. De bezorger raakte lichtgewond aan onder andere zijn knie. De bestuurder van de auto is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De schade aan beide voertuigen is groot, beide voertuigen zijn geborgen door een berger. De pakketjes die nog achter in de bus lagen, zijn door een collega opgehaald. Het kruispunt staat inmiddels bekend om de ongelukken, ieder jaar vinden er meerdere ongelukken plaats.

Foto: Roland Heitink