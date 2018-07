Zomerstoom op de Koningslijn bij de VSM

REGIO - In juli en augustus rijden de statige stoomlocomotieven van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) met een sleep aan historische rijtuigen over een deel van de vroegere Koningslijn. Elke dag, behalve zaterdag, brengen de stoker en de machinist hun machtige machines onder stoom voor een unieke en nostalgische belevenis. Zodra de stationschef de overwegbomen heeft gesloten en de hoofdconducteur het vertreksein geeft, komt de trein met veel gesis op gang. Tijdens de rit door het afwisselende Veluwse landschap beleven de reizigers de stoomtreindagen van weleer. Alle rijdagen en vertrektijden staan op www.stoomtrein.org. Tijdens de treinreis op zondag, maandag en vrijdag is een extra lange stop opgenomen in station Beekbergen. Daar hebben de bezoekers de gelegenheid om het historisch stoomdepot te bekijken. De kaartjes voor alle uitstapjes zijn te koop in het station Beekbergen, in de trein bij de conducteur, aan boord van de salonboot en op de website www.stoomtrein.org.