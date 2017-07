Vrijwilligers welkom bij Home-Start Rheden

RHEDEN – Home-Start Rheden kan vrijwilligers gebruiken met een warm hart, die zelf ervaring hebben met opvoeden en één dagdeel per week een jong gezin willen ondersteunen. In het najaar gaat een nieuwe training van start.

Elk gezin heeft wel eens een periode dat het niet zo goed gaat. Soms lossen spanningen vanzelf op, maar soms kan het te veel worden. De stap naar professionele hulpverlening is (nog) niet nodig, maar ondersteuning zou heel welkom zijn. Dan kan het een opluchting zijn als iemand tijd en aandacht heeft om te luisteren, of een handje helpt bij het oplossen van praktische zaken. Een netwerk van vrienden, kennissen, buren of familie is niet altijd vanzelfsprekend en dan kan Home-Start helpen. Hierbij bieden ervaren vrijwilligers ondersteuning, een luisterend oor een praktische hulp bij de ouder(s) thuis. Deze ondersteuning is gratis en bedoeld voor elk gezin met tenminste één kind in de leeftijd tot veertien jaar.

Aan vrijwilligers worden geen specifieke opleidingseisen gesteld. De filosofie is dat mensen een schat hebben aan ervaringen, bekwaamheden, deskundigheid en kennis, maar bovenal beschikken over menselijke kwaliteiten zoals optimisme, zorgzaamheid, humor, vriendelijkheid en flexibiliteit. De relatie tussen de vrijwilliger en de ouder wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid en vertrouwen.

In het najaar gaat de training voor aspirant Home-Start-vrijwilligers van start.

Vrijwilligers krijgen vijf weken gedurende één dag per week een voorbereidende training aangeboden, zodat zij goed voorbereid aan de slag kunnen. Ook als zij bij gezinnen aan het werk zijn, is er individuele en groepsbegeleiding.

Aanmelden voor de training kan tot 27 augustus bij coördinator Loes Hulsebosch, tel. 06-351 30961 of l.hulsebosch@humanitas.nl.

www.home-start.nl/lokatie/deliemers