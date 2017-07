Zilver voor March & Showband

RHEDEN - Op zondag 23 juli nam March & Showband Rheden deel aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Dit evenement, dat als het wereldkampioenschap voor amateurmuziek beschouwd wordt, vindt eenmaal in de vier jaar plaats. Van over de hele wereld komen muziekgezelschappen uit Nederland om zich te presenteren tijdens onder andere de onderdelen mars-, marsparade en show.

Voor de derde maal op rij traden de Rhedense muzikanten aan op het heilige gras van dit prestigieuze concours. Op het hoogste niveau (world championship division) werd op de mars deelgenomen met de werken Valdresmarsj - een statig Noorse mars - en State of the Art - een swingmars. March & Showband Rheden verraste publiek en jury met deze keuze en maakte het af met passende exercitie, onder meer een langzame pas en een spectaculair slot, halt houden met een draai richting de hoofdtribune. Het optreden is door de jury gewaardeerd met een zilveren medaille, een resultaat waarop de leden ontzettend trots zijn. Het hele marsoptreden is te zien en horen via https://youtu.be/vMVbWOvyxYk. - Foto Wouter Rijnbende.