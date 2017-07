Vakantiefeest bij de Boerderij

BEEKBERGEN – Kinderen uit Beekbergen kunnen van 7 tot en met 12 augustus meedoen aan het vakantiefeest in de Boerderij. Naast het hutten bouwen staan er allerlei andere activiteiten op het programma, waaronder op woensdag het dagje weg. Deelnemers mogen vrijdagavond in hun eigen hut overnachten en gaan dan zaterdag om 08.30 uur weer naar huis. De vakantieweek bij de Boerderij is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar. De kosten bedragen 3 euro voor een dagdeel, 5 euro voor een dag, 7,50 euro voor het dagje uit en 25 euro voor de hele week. Het vakantiefeest is op maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.45 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Dinsdag duurt de dag van 09.00 tot 15.15 uur en woensdag van 09.00 tot 15.30 uur.

Tel. 055-5062239

www.boerderijbeekbergen.nl