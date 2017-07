Met paardentram langs Loenense bezienswaardigheden

LOENEN – Toeristen die Loenen komen bezoeken, kunnen zich in dit dorp prima vermaken. Er is een platform geformeerd waarin de Loenense bezienswaardigheden samenwerken.

Dit platform bestaat uit Atelier ’t Arthuus, kasteel Ter Horst (foto), historische Papierfabriek De Middelste Molen, het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten, stichting Vrienden van de Loenense bossen, het Ereveld van de Nationale Oorlogsgravenstichting en zorgboerderij de Groote Modderkolk. Om de toeristen een overzicht te geven van hetgeen Loenen te bieden heeft, is er op de Loense Moandag een presentatie van de bezienswaardigheden.

Het stichtingsbestuur van De Loense Moandag zal dit jaar op 7 augustus belangstellenden nog meer van dienst zijn, door met diverse paardentrams en ander personenvervoer toeristen in de gelegenheid te stellen deze attracties te bezoeken. Vanaf haltes in directe omgeving van het Toeristisch Platform, zullen deze vervoermiddelen, tegen een kleine vergoeding, om het half uur worden ingezet om belangstellenden te brengen en te halen. Behalve deze halfuursdiensten zal er ook een paardentram via een vaste route door de mooie omgeving van Loenen rijden.