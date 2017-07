Dierense triatleet naar EK in Roemenië

DIEREN - Quirijn Waaijenberg uit Dieren neemt komend weekeinde deel aan de Europese Kampioenschappen crosstriathlon. Hij is dit voorjaar op basis van goede resultaten bij internationale wedstrijden in Griekenland en Portugal geselecteerd door bondscoach Armand van der Smissen om als junior deel uit te maken van de nationale selectie.

De wedstrijd vindt zaterdag plaats in het Roemeense Targu Mures.

De crosstriatlon is de offroad variant van de gewone triatlon, waarbij de triatleten na het zwemmen in open water, een technisch parcours op de mountainbike én een trailrun afleggen. Tegelijkertijd met het EK crosstriatlon vindt ook de EK crossduatlon plaats. Het Nederlandse team voor deze twee disciplines bestaat uit elf atleten.

Quirijn Waaijenberg is sinds twee jaar actief op de crosstriatlon. In 2015 heeft hij zijn eerste internationale ervaring opgedaan en dit jaar heeft hij die verzilverd. Op 30 april werd hij in Athene tijdens de Open Griekse Kampioenschappen eerste op de sprintafstand, in een spannende race op een technisch en snel parcours. Drie weken later behaalde hij in Portugal op de volledige afstand een mooie tweede plaats in zijn leeftijdscategorie.

Vooruitkijkend op de EK in Roemenië ziet Quirijn kansen op een top-7 klassering: “Het internationale veld op een EK is altijd sterk bezet, maar het parcours in Targu Mures biedt kansen, omdat het op punten vergelijkbaar is met onze Veluwezoom. Er zijn veel korte klimmetjes en afdalingen, daar waar in andere wedstrijden het terrein vaak bergachtig is met rotsen. En dat soort terrein hebben we niet in onze Veluwse bossen”. De onderlinge verschillen zullen ook klein zijn tijdens de EK, waardoor ook het wisselen van zwemmen naar fietsen en van fietsen naar lopen kansen biedt om concurrenten op achterstand te zetten. Quirijn: “Het verschil tussen een goeie en slechte wissel is zomaar twintig seconden en dat kan het verschil maken”.

Vooruitkijkend naar de rest van het seizoen ligt er nog een wedstrijd in Krakau in Polen in het verschiet. Verder doet Quirijn binnen zijn leeftijdsgroep nog mee aan de WK triathlon op de weg in Rotterdam op 16 en 17 september. En tussen die wedstrijden ligt het accent op trainen: onder andere bij Loopgroep Jan Strijker, Last Gear en AV Gelre.