Hobby Horse op ponykamp

KLARENBEEK - Vol enthousiasme en met de nodige spanning in de buik vertrokken de leden van PC&RV Hobby Horse op 23 juni met hun paarden en pony’s naar het ponykamp in Kootwijk. ‘Welke routes ga ik rijden?’, ‘bij wie kom ik op de kamer?’, ‘gaat mijn pony het leuk vinden?’… Het bleken allemaal onnodige zorgen. Nieuw lid Dewi, die haar pony op Het Hoefhof in Teuge heeft staan, vond het geweldig. Glunderend vertelt ze: ”Mijn pony doet thuis met buiten rijden altijd heel lastig. We hebben lange ritten gemaakt en mijn pony deed het supergoed!”. Ook lid Vera vond het een top weekend. “Ik ging in volle galop over de zandverstuiving, dat was te gek. Ook de spookdropping vond ik leuk. We schrokken ons telkens een hoedje en lagen de hele tijd in een deuk!” Tijdens het kampweekend werden naast het rijden nog andere leuke dingen gedaan zoals zwemmen, spelletjes doen en gezellig met elkaar eten en er werd vooral veel gelachen. Dit jaar konden ook leden boven de 18 mee. Zo ontstond een diverse groep in de leeftijd van 8 tot 40 jaar die samen de passie van het paardrijden delen. En wat is er dan mooier om dit samen te doen in de prachtige omgeving van de Veluwe met haar eindeloze ruiterpaden. Met dank aan de hulp ouders en instructie ging iedereen zondag met een tevreden gevoel naar huis. Zoek jij een leuke rijvereniging en lijkt het je ook leuk op een paarden/ponykamp te gaan? Neem dan contact met ons op. Bij Hobby Horse rijdt je al voor 50 euro per kwartaal. Meer informatie: info@pchobbyhorse.nl of www.pchobbyhorse.nl.