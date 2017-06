Verwendag bewoners Klein Engelenburg

BRUMMEN - Een activiteit die jaarlijks terugkeert en met veel enthousiasme wordt ontvangen is de Klein Engelenburg Verwendag. De dag staat in het teken van wellness. De eerste vrijdag van juni werden de bewoners van Klein Engelenburg in Brummen weer helemaal in de watten gelegd.



De bewoners waren het stralende middelpunt van allerlei ontspannende en zintuigprikkelende activiteiten. Verschillende disciplines waren aanwezig zoals twee schoonheidsspecialistes, een masseur, een barbier en huiskapster Elly met haar speciale hoofdmassages. Ook waren er deze dag verschillende workshops te volgen, zoals vilten. En de bewoners werden voorzien van een heerlijk zeepje en een kleurig laagje wol. Voor de lichamelijke beweging was de duofiets ingehuurd voor een tochtje door Brummen. Degene die minder soepel in de benen waren, konden een tochtje maken met de rolstoelfiets. Het keukenteam verzorgde smakelijke hapjes bij de lunch, met een ijsje van de ijscokar als toetje.

Evenals andere jaren waren de Sunshine Soldiers aanwezig voor de muzikale begeleiding. Twee in een oud soldatenuniform geklede heren, gewapend met verschillende instrumenten, verblijdden de bewoners met zachte, herkenbare liedjes.