Nat midzomerfestival

VELP - Met het wegvallen van twee Velleper Donderdagen zijn er twee nieuwe evenementen in Velp bijgekomen. Eén daarvan, het Midzomerfestival, vond afgelopen zaterdag plaats. Helaas was het weer niet midzomer-noemenswaardig, waardoor het niet heel druk was in het Velpse centrum.

Toch wist een aantal bikkels de regen te trotseren en speelden spelletjes of maakten muziek in de Overtuin. De Overtuin was ingericht als een paradijs voor kinderen, waar kon worden gesprongen, gedanst en gedraaid.

De Overtuin was één van de in totaal acht ingerichte pleintjes met ieder een eigen thema.

Teams van Velpse ondernemers zijn de afgelopen maanden onder regie van Jan Huurman bezig geweest om gestalte te geven aan de inhoud van dit nieuwste evenement van Veelzijdig Velp. op ieder pleintje hebben winkelier en horeca elkaar gevonden. Ondanks de regen en lage opkomst, was iedereen erg te spreken over dit nieuwe evenement. Het andere nieuwe evenement, Volop Velp, vindt op 9 september plaats. Laten we duimen voor mooi weer. - Foto Han Uenk.