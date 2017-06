Eerbekenaar doet mee aan World Transplant Games

EERBEEK – Rob Barmentlo uit Eerbeek doet deze week mee aan de World Transplant Games in het Spaanse Malaga. Hij maakt deel uit van een groep van 65 Nederlandse sporters, die alleen een orgaantransplantatie hebben doorgemaakt. Rob doet mee aan het Nederlandse volleybalteam.

Tijdens de World Transplant Games, die plaatsvinden van 25 juni tot en met 2 juli, laten sporters uit de hele wereld zien dat zij na een nier-, lever-, hart-, long-, of stamceltransplantatie weer volop van het leven genieten en zelfs een (top)sportprestatie kunnen leveren. Hiermee willen zij het belang van orgaandonatie onder de aandacht brengen.

Rob Barmentlo uit Eerbeek maakt deel uit van de Nederlandse delegatie. In 2002 werd bij hem een ernstige ziekte geconstateerd, waarvan alleen met behulp van een stamceltransplantatie genezing mogelijk zou zijn. In 2004 vond deze risicovolle transplantatie plaats. Na een paar spannende maanden heeft het herstel zich doorgezet en Rob kon weer een normaal leven gaan leiden met werk en zelfs ruimte voor sport.



“Voor mijn ziekte had ik 25 jaar gevolleybald en had na de diagnose niet verwacht dat ooit nog te zullen doen. Een andere stamcelgetransplanteerde wees mij op het bestaan van Stichting Sport en Transplantatie en nodigde mij uit om daar eens te komen volleyballen. spelen bij Sport en Transplantatie heeft mij al veel mooie momenten opgeleverd, sportief gezien maar ook in contacten met andere getransplanteerden. Ik heb veel mensen leren kennen met een zeer positieve levenshouding, die weten wat het is om heel ziek te zijn, en die dankzij donoren weer een kans hebben gekregen en daar nu ten volle van genieten.”

Rob gaat nu voor de vierde keer naar de World Transplant Games. Hij deed al mee in Australië in 2009, in Zweden in 2011 en twee jaar geleden in Argentinië, waar het gastland na een zeer spannende finale werd verslagen. Rob en zijn team keerden drie keer met goud terug naar Nederland. “Maar zeker zo indrukwekkend waren de openingsceremonies. Wanneer je beseft dat de meesten van die sporters die daar dan binnekomen er niet meer waren geweest, als niet ergens op de wereld mensen besloten hadden om organen ter beschikking te stellen voor donatie. Een niet te overschatten geschenk van donoren en hun familie aan mensen die ze vaak helemaal niet kennen, maar die ze een tweede leven gunnen.”

Foto: Het volleybalteam waarmee Rob Barmentlo uit Eerbeek (tweede van links op de onderste rij) de strijd aangaat op de World Transplant Games