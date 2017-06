Back to School-koopavond Boekhandel Dieren

DIEREN - Speciaal voor aankomende brugklassers, kinderen uit groep zeven en alle andere scholieren uit het voortgezet onderwijs houdt Boekhandel Dieren donderdag 29 juni een speciale Back to School-koopavond. Tijdens deze koopavond wordt een grote collectie aan nieuwe schoolagenda's en schoolartikelen gepresenteerd. Wie eerste keus wil, moet erbij zijn! Daarbij geldt deze avond 15 procent korting op alle schoolartikelen, dus ook voor ouders is dit een interessante avond. Na aankoop van alle schoolspullen is er voor alle achtste-groepers nog een leuk extra cadeautje. De koopavond begint om 17.00 uur en eindigt om 20.00 uur.