Leer beter lezen en schrijven met Het Taalhuis

DIEREN - Het Taalhuis Veluwezoom opende vorige week woensdag 21 juni voor de allereerste keer haar deuren in de bibliotheek in Dieren. Het Taalhuis is voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, rekenen of hulp nodig heeft bij digitale vaardigheden.

Eén op de negen mensen in de gemeente Rheden is laaggeletterd. Kim Keijsers van Het Taalhuis: “Laaggeletterdheid is iets anders dan analfabetisme. Iemand die laaggeletterd is, heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Op een dusdanige manier dat het hem of haar belemmert in zijn of haar zelfstandigheid in het dagelijks leven”.

Het Taalhuis Veluwezoom is een samenwerkingsverband van de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal, Vluchtelingenwerk Nederland, ROC Rijn IJssel, Huis van Renkum, Renkum Voor Elkaar en Radar Uitvoering Oost, de Bibliotheek en vrijwilligersinitiatieven. Zij openen Het Taalhuis omdat zij laaggeletterdheid op de agenda willen zetten bij doorverwijzers en alle organisaties die er baat bij kunnen hebben laaggeletterdheid te herkennen, zoals consultatiebureaus, woningbouwverenigingen, kerken. Marjan van den Broek van ROC Rijn IJssel: “Via deze ‘vindplaatsen’ kunnen we laaggeletterden opsporen en ze wijzen op de mogelijkheden.”

De gemeente Rheden vindt het belangrijk dat laaggeletterdheid wordt aangepakt. Wethouder Constans Pos: “Het beheersen van de taal is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Behalve dat een gebrek aan deze basisvaardigheden leidt tot minder kansen in de maatschappij, levert het ook problemen op bij het terugdringen van werkeloosheid en schuldenproblematiek. Daarnaast kan een gebrek aan deze vaardigheden leiden tot verminderde participatie, gezondheidsproblemen en een sociaal isolement.” Medewerkers van de gemeente worden getraind om laaggeletterdheid te signaleren.

Jos Niels uit Gendt en Evelyn van den Hof uit Elst zijn ambassadeurs van het Taalhuis. Zij pakten zelf hun laaggeletterdheid aan en zijn apetrots dat ze de stap hebben durven zetten. Evelyn liep al op de basisschool een achterstand op door haar beperking: “Ik werd op de basisschool achter in de klas gezet als ik het niet begreep. Ik kreeg het gevoel dat ik niets kon en schaamde me. Pas toen ik later weer naar school ging, leerde ik me verwoorden en nu durf ik het ook gewoon te zeggen als ik iets niet snap en om hulp te vragen.”

Kim Keijsers van het Taalhuis: “Voor veel mensen is de drempel om naar school te gaan te hoog. Vaak veroorzaakt door een gevoel van schaamte. Wij willen laten zien dat zij niet alleen staan. Eén op de negen. Dat is een behoorlijk aantal”. Dat beaamt Evelyn: “Je ziet ineens dat je niet alleen bent. Je hoort bij de groep en staat er niet meer alleen voor.”

Het Taalhuis wil mensen die laaggeletterd zijn, opsporen en motiveren om een traject te volgen. Kim Keijsers: “Het zijn echt niet alleen mensen met een migratieachtergrond. Van die één op de negen is tweederde in Nederland geboren. Hoe dat kan? Nou, er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Er zijn altijd mensen die niet mee kunnen komen in het onderwijs. Met hakken over de sloot halen ze het dan. In hun werkzame leven hebben ze vaak een baan waar niet of nauwelijks met taal wordt gewerkt om het te verbloemen. En net zoals met zoveel dingen, moet je taal wel bijhouden om mee te blijven komen. Bij deze mensen verwatert dat dan. En vooral bij deze mensen is de schaamte hoog. Ze vinden het logisch dat allochtonen de taal moeten leren, maar vinden dat ze het zelf al moeten kunnen.”

Jos Niels is hiervan een levend voorbeeld. “Op de basisschool zat ik vanwege ziekte een half jaar thuis. Die achterstand heb ik nooit meer ingehaald. Als we taal kregen op school, mocht ik de plantjes verzorgen of het bord schoonmaken.” Van de basisschool ging Jos naar de land- en tuinbouwschool, waar hij de namen van planten leerde met plaatjes, maar schrijven kon hij ze niet. Met wat trucjes redde Jos zich toch. Hij runde een bloemisterij met 35 werknemers, waarbij de bezorgadressen uit zijn hoofd leerde en met eigen afkortingen zijn bestellingen noteerde. Maar voorlezen aan zijn eigen kinderen kon hij niet. “Als ik ergens heen moest waar ik misschien moest schrijven, deed ik mijn arm in een mitella. Niemand wist ervan, behalve mijn vrouw. Ik schaamde me kapot.”

Door de enorme versnelling van het internet wordt het steeds zichtbaarder dat veel mensen niet meer mee kunnen komen. Loketten vervallen en (bijna) alles gaat tegenwoordig via internet. “Gemiddeld lezen en schrijven laaggeletterden onder het niveau van groep acht. Ingewikkelde taal kunnen zij vaak niet lezen, zoals bijsluiters of een brief van de gemeente. Dit zorgt voor stress en onzekerheid omdat we in een wereld leven waarin alles ‘talig’ is. Je staat dus echt stil”, zegt Kim Keijsers.

En daar viel ook Jos door de mand. Er moest een computer komen op zijn bedrijf. “Ik kon er niets mee, wist niet eens hoe ik hem uit moest zetten. Dat was voor mij de druppel.” Jos ging naar school. “De eerste les vond ik vreselijk, daarna was ik apetrots als ik weer iets had geleerd. En dat ben ik nog steeds. Ik heb laatst zelfs voorgelezen in de klas van mijn kleindochter, dat was prachtig! En ik gun iedereen dat hij of zij mee kan komen.”

Jos spoort iedereen aan mensen de motiveren op taalles te gaan, maar geeft aan dat deze mensen daar hulp bij nodig hebben. De schaamte en drempel is te hoog. “De mensen die het nodig hebben, lezen dit artikel niet. Maar als u iemand kent, waarbij u laaggeletterdheid vermoed, vertel ze mijn verhaal. Zeg niet: jij moet daar wat aan doen, maar vertel ze over die man die pas op zijn vijftigste leerde lezen en probeer ze te verleiden om naar school te gaan.

Het Taalpunt van het Taalhuis is geopend tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Daar zijn allerlei lesmethodes uit te proberen om de taal verder te ontwikkelen. Het is een verzamelplek van alles wat er is op het gebied van taalontwikkeling. In de toekomst komen er activiteiten en vanaf 10 augustus een spreekuur, elke donderdag van 11.00 tot 12.30 uur. Voor nu is het Taalhuis bereikbaar op tel. 06 - 45394640 of e-mail contact@taalhuisveluwezoom.nl, of neem een kijkje op www.taalhuisveluwezoom.nl.

Foto: Wethouder Constans Pos opende woensdag het Taalhuis in de Bibliotheek in Dieren