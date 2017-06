Fred Schilder met pensioen

REGIO - Fred Schilder weet met veel enthousiasme en inzet al ruim 50 jaar jong en oud te boeien met judolessen. Toch is het binnenkort tijd om te gaan stoppen. In de jaren zeventig begon Fred met het verzorgen van judolessen en kwam zo ook op de mat te staan bij de Rhedense judovereniging.

Ooit begonnen in ’t Klokhuis verhuisde de judovereniging naar de Schaarweide en de Kruishorst. In de jaren 80 bloeide de vereniging. Jaarlijks werd het Rheton-toernooi gehouden en namen honderden judoka’s uit binnen en buitenland deel. Enkele leden namen deel aan Nederlandse Kampioenschappen en diverse judoka’s haalden hun zwarte band. In die tijd werd ook gewerkt aan het eigen clubgebouw aan de Zwarteweg waar op drie dagen per week judolessen werden gegeven. Na een pauze van een aantal jaren kwam Fred weer terug met zijn judokwai Fred Schilder en vond onderdak bij de Cirkel. Daar geeft hij alweer ruim zeven jaar les.

Fred gaat met pijn in zijn hart een punt achter zijn judocarrière in Nederland zetten om samen met Liesbeth in Spanje van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. Het doet Fred goed dat zijn levenswerk voortgezet gaat worden door de judomeesters. Drie enthousiaste judoleraren uit eigen gelederen. Luuk, Jorn en David trainen al jaren bij Fred, hebben hun lerarendiploma behaald en staan te trappelen om na de zomervakantie de judolessen over te nemen.

Om bij Fred’s mooie carrière stil te staan wordt op zondag 9 juli een afscheidsreünie gehouden. Alle (oud-)leden van de Rhedense judovereniging en Judokwai Fred Schilder zijn van harte welkom vanaf 15.00 uur op het Raadhuisplein 17 in Zevenaar. Aanmelden kan via e-mail. Fredvertrekt@gmail.com en zorg dat het geheim blijft voor Fred.