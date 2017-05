DierenMetDieren BingoSpel voor basisscholen

DIEREN - Vrijdag 2 juni presenteert de Stichting Dieren met Dieren haar DierenMetDierenBingoSpel. Een project voor kinderen in groep vijf tot en met acht van de basisscholen. Bijzonder omdat het spel, cultuur, geschiedenis en kunst combineert in één totaal pakket en daarvan zijn er nog niet zoveel.

Het Bingospel richt zich op de kleine omgeving van Dieren en haar historie. Het bestaat uit drie onderdelen. Een speurtocht door Dieren waarbij de kinderen een vragenformulier krijgen en moeten zoeken naar beelden, gebouwen en andere bijzondere plekken in de omgeving. Historisch beeldmateriaal; in een aantal korte filmpjes wordt geïllustreerd hoe opa en oma vroeger naar school gingen, leefden, werkten , naar de kermis gingen en sporten. Een aantal lessuggesties en web verwijzingen hoe scholen dit spel kunnen integreren in de lessen geschiedenis, kunst en cultuur.

De scholen kunnen op eigen initiatief het programma uitbreiden met een bezoek aan de Mariatoren, het Hof te Dieren of een oversteek maken met de pont. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met deze instellingen en ondernemers en de scholen kunnen hiervoor direct contact opnemen met de betreffende instanties.

Voor dit alles is een compleet pakket samengesteld voor de basisscholen dat, vanzelfsprekend, in een koffertje wordt aangeboden. De kinderen gaan tenslotte op reis door Dieren, met een rugzakje gevuld met uitdagingen. Terug op school kan de koffer verder worden uitgepakt en kunnen de ervaringen van de wandeling in andere lessen worden besproken en op leuke manieren worden uitgewerkt.

Het Bingospel is voor alle scholen gratis aan te vragen. Het complete pakket wordt door de Stichting kosteloos beschikbaar gesteld. Dit kunnen zij doen dankzij de ondersteuning van veel vrijwilligers, het RIQQ en heel veel bedrijven uit Dieren. Scholen kunnen het pakket aanvragen via de website www.dierenmetdieren.nl.

Het Bingospel wordt geopend door groep zes van de basisschool de Vlinder. Zij gaan om 13.15 uur van start op het marktplein aan de Kruisstraat in Dieren Zuid en worden rond 15.00 uur officieel ontvangen bij Villa 14 in de Noorderstraat in Dieren.