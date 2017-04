Velp heeft veel te bieden tijdens Koningsdag

VELP - De Koningsmarkt aan de Rozendaalselaan en Burgemeester Brandtlaan in Velp, is uitgegroeid tot de grootste particuliere markt in Oost-Nederland, met meer dan 200 kramen en grondplaatsen en naar schatting 35 à 40.000 bezoekers. En toch is de sfeer op die Velpse markt gemoedelijk en gezellig en dus dorps gebleven.

Er is voldoende ruimte op de brede Rozendaalselaan om met loslopende kinderen en kinderwagens te wandelen. Onder de eeuwenoude beukenbomen staan de tientallen kramen, waar vooral Velpenaren hun overtollige spullen verkopen. Bewoners uit Velp-Zuid en Velp-Noord staan gebroederlijk naast elkaar. De bezoekers komen uit de hele regio. Van Arnhem tot Zevenaar en van Zutphen tot Oosterbeek.

In de Hoofdstraat, Emmastraat en Oranjestraat organiseert BIZ Centrum Velp een gezellige Oranjebraderie, waar tientallen handelaren uit het hele land van alles verkopen. Voor kinderen zijn er leuke attracties opgesteld. De meeste Velpse winkeliers hebben speciale aanbiedingen en geven een feestelijk tintje aan hun winkel. De winkels zijn open van 10.00 tot 17.00 uur.



In de Hoofdstraat, tussen Emmastraat en Kennedylaan, organiseert Velp voor Oranje weer de Kleine Koningsmarkt. Alle kramen worden gratis beschikbaar gesteld aan verenigingen en organisaties die geld inzamelen voor Goede Doelen, of hun vereniging promoten, zoals Speelotheek Het Kasteel, Dierenvoedselbank Gelderland-Midden, Terre des Hommes, de Velpse Schaakvereniging en voetbalvereniging DVOV.

Bij de gemoedelijke sfeer op de markt past een antiek oud-Hollands Draaiorgel, dat vanaf 10.00 uur op de Koningsmarkt heen en weer rijdt. Tussen 11.00 en 13.00 uur concerteert Harmonie Unisono voor de winkel van Maassen van den Brink. En op diverse plaatsen spelen volwassen en jeugdige muzikanten om voor zichzelf of voor een Goed Doel geld in te zamelen.

Ter hoogte van de Burgemeester Brandtlaan lopen traditiegetrouw de pony’s van Manege De Waterberg. Vanaf ca.13.00 uur kan daar voor 1 euro een ritje worden gemaakt. Hier en daar staan nostalgische ijscokarren met schepijs en er worden er suikerspinnen gedraaid.

's Middags heeft Stichting Velp voor Oranje het Burgemeester Brandtplein omgedoopt tot Hét Feestterrein van Velp. Al vanaf 9.00 uur serveren studenten van Hogeschool Larenstein verse koffie en frisdranken (geen alcohol) op een groot terras en wordt een barbecue aangestoken. Buurtvereniging Burgemeester Brandtplein organiseert de populaire Kinderrommelmarkt (vanaf 10.00 uur ter plaatse aanmelden: € 2,50) waar kinderen zich ook kunnen laten schminken en waar ze o.a. een suikerspin kunnen snoepen. Om 13.00 uur beginnen de Kinderspelen, begeleid door leden van Scouting De Markesteen. Een spelkaart van € 1,- geeft toegang tot alle spelletjes.