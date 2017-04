Programma viering Koningsdag Loenen

LOENEN – Koningsdag 2017 wordt in Loenen om 10.00 uur aangevangen met een muzikale rondgang door muziekvereniging OLTO. Ter hoogte van de Bruisbeek wordt gestopt voor het spelen van het Wilhelmus.



Vanaf 11.00 uur is de kleedjesmarkt voor jong en oud op het Spritshz-plein bij De Brink. Daar zal ook de bekende panna kooi weer staan voor de jeugd om heerlijk te voetballen. Dit jaar is het disco springkussen weer van de partij. Ook de frietkraam is er en dit jaar voor het eerst een poffertjeskraam.



In de zaal van De Brink zal om 14.00 uur het Jeugdorkest van OLTO een optreden verzorgen. Om 16.00 uur zullen de dansers en danseressen van dansstudio Move-It een dansshow geven.



De muziek zal deze dag weer verzorgd worden door de gekste dj Van het Zuiden (Berrie van Dungen). Hij zal met zijn vele verkleedpartijen en gekkigheid er weer een vrolijke dag van maken. Tussendoor is er nog een sjoelcompetitie waar leuke prijzen zijn te winnen. Ranja uit de ranja koe voor de kinderen is de hele dag gratis en wordt verzorgd door peuterspeelzaal Pippeloentje.