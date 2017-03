De Vossestaart viert Pannenkoekdag

HALL - De leerlingen van obs de Vossestaart hebben vrijdag hun schooltaken verruild voor een taak in de horeca. Dit vanwege Nationale Pannenkoekdag. Met het beslag van pannenkoekenrestaurant de Brugkabouter werden door (groot)ouders vele pannenkoeken gebakken. De ouderen van een aantal straten in Hall waren hiervoor uitgenodigd te komen eten. Volgend jaar zullen er weer andere straten worden uitgekozen.

Op school werden de ouderen vriendelijk ontvangen door de kinderen. De jassen werden aangenomen en in de speelzaal stonden de tafels netjes gedekt. Nadat alle gasten een plekje hadden gevonden, serveerden de kinderen de pannenkoeken en lekkere biologische appelsap, aangeboden door Stichting Ouderenwerk Hall. De kinderen van groep 1, 2 en 3 zongen oud-Hollandse liedjes en werden begeleid door Gerrit Sangers.

Het was een gezellige ontmoeting tussen jong en oud. Mede door de Brugkabouter en Stichting Ouderenwerk Hall, die zich belangeloos hebben ingezet.