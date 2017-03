Gratis compost in trek

DOESBURG - Ruim 800 Doesburgers haalden zaterdag op de Compostdag gratis compost op. Op de uitdeellocatie aan de Turfhaven werden 4.300 zakken met GFT-compost uitgedeeld. De actie was een initiatief van de gemeente Doesburg en Circulus-Berkel om de inwoners te bedanken voor het scheiden van hun afval.

Het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) zorgt voor minder CO2-uitstoot, behoud van grondstoffen en lagere verwerkingskosten. In 2016 werd in de gemeente Doesburg ruim 800.000 kilo GFT apart ingeleverd, gemiddeld 72 kilo per inwoner. Het GFT is omgezet in compost, die de inwoners op de Compostdag cadeau kregen als bodemverbeteraar voor de tuin.

Met de actie sloten de gemeente Doesburg en Circulus-Berkel aan bij de jaarlijks terugkerende landelijke Compostdag. De Compostdag in Doesburg werd uitgevoerd met hulp van vrijwilligers van Volleybalvereniging The Phantoms, Stichting Kegelsport Doesburg, Gymnastiekvereniging, Unitas en Sportclub Doesburg. De vrijwilligers waren al vroeg in touw om de compost uit te delen en de actie in goede banen te leiden. Per huishouden konden vijf zakken met 20 liter compost opgehaald worden. Er gold ‘op is op’ en voor de geplande eindtijd van 14.00 uur was de voorraad compost inderdaad op. - Foto: Tamara Verheij, Inbeeldt Fotografie