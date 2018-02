RHEDEN - Feest in woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden. Jantje van Bongers-Van Steenbeek, de oudste inwoner van de gemeente, blies vrijdag maar liefst 109 kaarsjes uit. Burgemeester Carol van Eert kwam op bezoek met rozen, bonbons en de hartelijke felicitaties.

Mevrouw Van Bongers zag het levenslicht op 23 februari 1909 en bracht haar jeugd door met haar drie zussen in Wolfheze. Ze trouwde met Gerrit van Bongers. Hij was schipper en met hem ging ze regelmatig mee het water op. Samen kregen ze zeven kinderen. Sinds haar honderdste verjaardag krijgt mevrouw Van Bongers elk jaar bezoek van de burgemeester. Dit was de eerste keer voor de onlangs aangetreden Van Eert.