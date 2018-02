Initiatiefgroep maakt ontwerp voor MFC Eerbeek

EERBEEK - Op 12 februari heeft de initiatiefgroep Multifunctionele Centrum Eerbeek (MFC) haar plannen voor een Multifunctioneel Centrum gepresenteerd aan alle politieke partijen. Op basis van een uitgebreide presentatie zijn de politieke partijen enthousiast geworden voor de plannen van de initiatiefgroep. Alle zes aanwezige politieke partijen hebben terplekke toegezegd het initiatief van een multifunctionele accommodatie op te nemen in het coalitieprogramma voor de komende vier jaar, indien ze deel uitmaken van het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders.

De initiatiefgroep heeft in een eerder stadium getracht het plan samen met de gemeente op te zetten, maar dat is helaas niet gelukt. Toen heeft zij zelf het voortouw genomen en is zelfstandig aan de ontwikkeling van dit gedegen plan gewerkt. De accommodaties de Bhoele en Tjark Riks voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast is in het dorp Eerbeek grote behoefte aan een centrale plek voor jong, oud, sportief en cultureel. De initiatiefgroep heeft in kaart gebracht hoe de hal er voor de sportverenigingen uit moet zien. Daarbij is ook gekeken naar culturele evenementen.

Het ontwerpplan is met alle verenigingen die binnen- en buitensport verzorgen besproken. Ook met de muziek- en cultuurverenigingen is nader overleg geweest. Het plan kan daarbij op een brede steun van de verenigingen en achterban rekenen. Het totaal aantal leden van de verenigingen die willen deelnemen bedraagt ruim 2400 personen.

De ideale locatie voor het MFC is ook onderzocht en ligt volgens het de initiatiefgroep op het sportpark De Veldkant. De overwegingen hiervoor zijn: de grond is van de gemeente, er is de verbinding met de buitensport, de aanrijroute voor auto’s kan vanaf de Harderwijkerweg, waarbij er mogelijkheden voor adequate parkeervoorzieningen te maken zijn. De overlast kan worden beperkt door de ingang aan de Veldkantweg verkeersluw en fietsvriendelijker te maken.

Het plan is financieel doorgelicht en de kosten van de bouw zijn berekend. Het moment is positief door de lage rentestand en andere baten.

De politiek was blij verrast met dit particuliere initiatief. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zal de initiatiefgroep de politiek aan hun toezeggingen herinneren. Daarna wordt gekeken hoe het plan verder kan worden ontwikkeld. We hopen op steun van de lokale gemeenschap in Eerbeek om het geplande centrum tot een succes te maken!

De Eerbekenaren die deel uitmaken van deze groep zijn Klaas den Dekker, Hans Kerseboom, Johan van Riel , Koos Ros, Ronald Smit en Johan van Zadelhoff.