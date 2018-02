Dorpse historie belicht

KLARENBEEK – Honderden Klarenbekers hebben in het afgelopen weekend hun kennis van de historie van Klarenbeek op peil gebracht. De Oudheidkundige Vereniging Voorst presenteerde in het kader van Voorst 200 een Historisch Weekend in restaurant Pijnappel en het MFC. Drie dagen hebben de inwoners meegedaan met het ophalen van herinneringen aan vroeger in woord, beeld en geluid. De belangstelling was alle drie dagen goed te noemen.

Vrijdagavond was de eerste activiteit in restaurant Pijnappel. Na een welkomstwoord werd gestart met een documentaire Tweehonderd jaar Klarenbeek. De geschiedenis van dit dorp werd in vogelvlucht gepresenteerd. Marten Brascamp hield een lezing over Klarenbeek 1818: Het lege land. Het derde deel van de avond was een Rondetafelgesprek. Een groep inwoners deelden hun mening over het dorp en de inwoners.

Zaterdag was er vanaf tien uur een vol programma. ‘s Morgens was Radio Voorst present met verslaggever Jasper Esselink. Regelmatig kwam hij rechtstreeks in de uitzending van Mo’j is Luusteren met gesprekken met de organisatoren en publiek. Ben Bloem opende de fraaie fototentoonstelling over het verleden van het dorp. Marten Brascamp kreeg ook veel aandacht voor zijn lezing Compagnie Clarenbeek, die handelde over het prilste begin van Klarenbeek.

De jeugd van Klarenbeek had op school werkstukken gemaakt over Klarenbeek naar 2020. De kinderen bleken creatief over de geschiedenis en toekomst van het dorp te hebben nagedacht. De bezoekers verbaasden zich over de gedachten van jongens en meisjes. Marente gaf een toelichting op de werkstukken. Zij had verwacht dat de kinderen ook hier zou komen kijken, maar helaas waren zij er niet.

Ook werd de bekendste Klarenbeker verkozen. Het werd een nek-aan-nek-race tussen Rijk Imanse en Theo Jans, met de andere kandidaten op hun hielen: Johan Buitenhuis, Lammert uut de Keet, Johanna Everdina Scholten en het Appense Bandijk-paaltje.

De jury boog zich over de zaak en luisterde naar twee vurige slotpleidooien. Daarin werden de kwaliteiten van Rijk Imanse, de bekende groenteboer van Plus en Theo Jans, van de alom bekende galerie en natuurtuin bij Krepel, nog eens flink uitgestald. Eind van het lied: Rijk Imanse strijkt met de eer. Hem geldt eeuwige roem, net zoals de man die hem aanbracht, Henk Elskamp. Later dit jaar verschijnt een boekje met alle kandidaten, hun verhalen en hun verteller.

Leuk voor het publiek was de quiz over de kennis van Klarenbeek, geleid door Marten Brascamp. De beste deelnemers gaan meedoen aan de finaleavond in Wilp.

Zondag was het wederom gezellig druk in het MFC. Burgemeester Jos Penninx en wethouder Nathan Stukker openden de dag met een toepasselijk welkomstwoord. Reinier Plante en Bart Brouwer vertelden over de geschiedenis van clubhuis SC Klarenbeek naar het MFC.

Beide dagen konden de Klarenbekers de Historische Zeepkist betreden om persoonlijke verhalen te vertellen zoals over de boerderij van Elskamp en de Deurvaart. Ook konden de bezoekers suggesties aandragen voor de bekendste Klarenbeker die ooit leefde of geleefd heeft in Klarenbeek. Bert Visser was gids bij de rondleiding over het landgoed Klarenbeek en een route door het dorp.

De OKV kijkt terug op een alleszins geslaagd eerste, van een serie van negen, historische weekenden in 2018 ter gelegenheid van Voorst 200. De vereniging is nu al druk met het tweede weekend dat op 30 en 31 maart en 2 april wordt gehouden in De Vecht en Teuge. Wederom wordt dan de geschiedenis van beide dorpen uit de doeken gedaan.

Foto: Han Uenk