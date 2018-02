Culturele zondag in Gasthuiskerk

DOESBURG - Het programma van Gasthuiskerk Doesburg start op de culturele zondag van 4 maart met een stadsvertelling door Henk IJbema. Na een oproep in de krant over een afgedankte mijnenveger die op het strand bij camping Het Zwarte Schaar zou liggen, ging IJbema op onderzoek uit. In deze stadsvertelling geeft hij uitleg over zijn bevindingen. Vervolgens begint het maandelijkse open podium, dat wordt afgesloten met de Gasthuiskerk sessieband.

Het open podium van Gasthuiskerk Doesburg ziet in maart een oude bekende terug. Koperensemble Brass-it! speelt twee sets waarin het eigen typische geluid van deze band naar voren komt in afwisselend klassiek en licht repertoire. Mieke Dado verzorgt een kort optreden met een combinatie van tekst en geïmproviseerde zang.

Singer-songwriter Paul van Doren begeleidt zichzelf op gitaar en mondharmonica. Zijn zelfgeschreven nummers zijn Nederlandstalig, soms theatraal prikkelend, soms klein en intiem en soms ronduit rockend. Ook Ineke Tonnaer was al eens eerder in Doesburg te gast, toen met modern repertoire. Op 4 maart speelt Tonnaer samen met Henk Sonnenschein als duo Klavierhandig klassiek repertoire.

Het open podium wordt afgesloten met de Gasthuiskerk sessieband, bestaande uit Casper Maas, Richard Rhemrev en Roger Walker. De rest van het muzikale programma is zoals altijd een verrassing. De stadsvertelling start om 12.30 uur, het open podium om 14.30 uur. De toegang is gratis.