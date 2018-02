Gemeentebelangen deelt laatste geld uit

RHEDEN - Na zestien jaar ontbreekt Gemeentebelangen Rheden binnenkort op het stemformulier tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Geschikte kandidaten zijn niet meer te vinden en de huidige fractieleden vinden het na al die jaren welletjes. Wat overblijft is het kasgeld. De partij besloot het uit te delen aan enkele sociale ondernemingen in de gemeente.

“Vier jaar geleden hebben we het nog geprobeerd”, blikt voorzitter Wim Jongejan terug. Hij maakte mee hoe de gemiddelde leeftijd binnen de fractie steeds verder opliep en ging op zoek naar jeugdige aanwas. Tevergeefs. “Op onze advertenties kwam eigenlijk niemand meer af. Blijkbaar is men steeds minder geïnteresseerd om aan te sluiten bij een politieke partij. Dan vloeit bij ons het enthousiasme ook weg. Natuurlijk is het jammer dat het zo stopt.”

Als laatste wapenfeit deelde de partij zaterdag het overgebleven kasgeld uit. Dierenopvang Velp, Dierenweide Rheden en Scouting Dieren ontvingen allen een cheque van 500 euro. Jongejan: “We wilden het laatste geld besteden aan organisaties die iets nuttigs doen voor de maatschappij. Natuurlijk hadden we nog veel meer goede doelen in gedachten, maar zoveel geld was er ook weer niet over.”

Dat de Bospatrouille in Dieren een deel van het overgebleven geld ontvangt, stond voor Gemeentebelangen Rheden buiten kijf. De Bospatrouille is in de jaren zestig immers opgericht door Piet Wubs, voormalig raadslid namens Gemeentebelangen Rheden. Wubs kwam in 2012 om het leven bij een verkeersongeluk. Dat de overhandiging van de cheques plaatsvond in het clubgebouw van de Bospatrouille, maakt de cirkel rond.

Foto: Han Uenk