Brummen wil van Delta naar eigen leer-werkbedrijf

BRUMMEN - Eén regisseur, één plan, één loket. Zo wil de gemeente Brummen haar zorg regelen en dat is één van de redenen dat het college heeft besloten niet langer deel te nemen in werkvoorziening Delta. Een eigen leer-werkbedrijf moet het alternatief worden.

Delta is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Brummen, Bronckhorst, Lochem, Voorst en Zutphen, waar werknemers uit de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) een arbeidsplaats vinden. Brummen wil er uit stappen, simpelweg omdat binnen de gemeente andere ideeën zijn ontstaan over de invulling van de Wsw.

Wethouder Jolanda Pierik: "We willen alle zorgvragen onder één dak brengen, dus ook de Wsw. Mensen in de Wsw maken ook vaak gebruik van andere regelingen, die dan via dezelfde consulent van Team voor Elkaar kunnen worden aangevraagd. Zo hoeven zij maar één keer hun verhaal te doen."

Daarnaast is het de bedoeling dat Wsw-werknemers zo veel mogelijk in Brummen zelf een werkplekje krijgen. Mensen die nu via Delta zijn gedetacheerd, behouden hun huidige werkplek. Op termijn zullen ze alleen een andere consulent krijgen, verder verandert er niets.

Daarbij ziet de gemeente de mogelijkheid om de uitvoering van de Wsw te combineren met het organiseren van werkplekken voor mensen die onder de participatiewet vallen en mensen die arbeidsmatige dagbesteding nodig hebben. In Brummen tellen deze drie groepen een kleine vijfhonderd mensen.

Een leer-werkcentrum zou daarvoor ideaal zijn. Pierik: "Een plek waar werk wordt geboden aan mensen voor wie geen externe werkplek kan worden gevonden, maar ook sollicitatietraining en arbeidsbegeleiding."

De gemeenteraad moet wel eerst akkoord gaan met dit idee. Met name het prijskaartje dat hangt aan het vertrek uit Delta, 430.000 euro, kan nog wel een discussiepunt worden.