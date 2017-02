Kegelkampioenen

BRUMMEN – Begin februari zijn de jaarlijkse Brummense kegelkampioenschappen weer gehouden. Dit kampioenschap wordt al dertig jaar georganiseerd en alle kegelclubs van Brummen doen hieraan mee.

Dit jaar werd er in trio’s gekegeld om de diverse prijzen. Met name voor het kampioenschap in de verschillende klasses was de strijd spannend. De volgende kegelaars mogen zich het komend jaar kampioen van Brummen noemen: bij de dames in de C-klasse: Gerda Mulder (DKCB) met 261 hout, in de B-klasse: Anja Beker (RBK) met 295 hout en in de

A-klasse: Riet Offenberg (KNAL) met 313 hout. Bij de mannen in de C-klasse: Berry van Engeland (HPTU)met 274 hout, in de B-klasse: Luuk Ebeltjes (Entre Nous) met 309 hout en in de A-klasse met een record aantal hout Harry Timmer (KNAL) met 357 hout.

De kampioenen zijn gehuldigd tijdens een gezellige feestavond. Daarbij zijn ook de teams en kegelaars in het zonnetje gezet die kampioen zijn geworden van de Oost Gelderse Kegelbond (OGK). GZU 2 werd kampioen van de OGK in de tweede klasse, KNAL werd kampioen van de OGK in de ereklasse.

Ook persoonlijk deden de kegelaars uit Brummen het goed. Tineke Peters (RBK) werd kampioen in de C-klasse, Anja Beker (RBK) werd kampioen in de B-klasse en Riet Offenberg (KNAL) werd kampioen in de A-klasse - Foto: Luuk Ebeltjes