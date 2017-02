Geef kleur aan de grote muur op het Ericaplein

DIEREN - In samenwerking met Cultuurbedrijf Riqq, De Verfbrigade en de gemeente Rheden is een plan bedacht om de grote muur op het Ericaplein in Dieren te voorzien van een grote muurschildering. Het is de bedoeling om samen met de buurtbewoners, jong en oud, aan de slag te gaan om van deze muur een prachtig kunstwerk te maken.

Onder begeleiding van professionele kunstenaars zal samen worden gewerkt aan het ontwerp. Maar ook de uitvoering van de schildering komt voor een groot deel in handen van de buurtbewoners. Met dit project willen de initiatiefnemers niet alleen de wijk met kleur opvrolijken, maar ook de mensen van verschillende leeftijden met elkaar in contact laten komen en iets in de wijk te creëren waar iedereen trots op kan zijn.

Ook wordt een crowdfunding gestart voor de financiering van het project. Op 17 maart om 20.00 uur vindt de eerste bijeenkomst plaats in de Oase in Dieren. Hier vindt de aftrap van het project plaats. De plannen worden voorgelegd en de eerste ideeën worden besproken. Iedereen is welkom.