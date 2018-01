Vogelvreugd Loenen valt in de prijzen op NK

LOENEN – Nigel en Levi Klomp, jeugdleden van Vogelvreugd Loenen, zijn Jeugdkampioen geworden op de Nederlandse Kampioenschappen in Zwolle. Met hun gouldamadines wisten de jongens een gouden medaille te bemachtigen.

De kwekers van Vogelvreugd hebben zich in de goed gevulde IJsselhal in Zwolle van hun beste kant laten zien. Zo'n 11.000 wedstrijdvogels uit heel Nederland waren hierbij een gebracht. Dit jaar werd er voor het eerst om de prijzen gestreden. De mannen van de Loenense vereniging vielen daarbij flink in de prijzen.

Niet alleen de broers Klomp brachten medailles mee naar Loenen. Ook de heren Berends, groen en Schoonhoven vielen in de prijzen. Bij de kleurkanaries was er een bronzen medaille voor Adrie Groen met een stel Isabel-wit, een gouden medaille met een stel agaat geel, pastel ivoor en goud voor een Isabel wit enkeling.

Willie Schoonhoven is kampioen geworden met agaat opaal geel sch. En met agaat opaal geel sch. Bij de postuurkanaries mag Paul Berends zich kampioen noemen met een stam Berner kanaries geel intensief.

Mooie resultaten dus voor deze Loenense vereniging, die in november dit jaar haar 65-jarig bestaan viert met een regioshow in De Brink.