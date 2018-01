Volkstuintjes te huur in Velp

VELP - De volkstuinvereniging Berg en Heide in Velp heeft weer enkele volkstuinen te huur. Na jarenlang met een wachtlijst gewerkt te hebben, zijn er nu weer tuinen beschikbaar. Dat komt omdat de vereniging de traditionele grote tuinen van 150 tot 200 vierkante meter heeft opgesplitst heeft in twee kleinere tuinen. Voor een gemiddelde tuinder, en zeker voor iemand die voor de eerste keer een moestuin aanlegt, is 75 tot 100 vierkante meter meer dan genoeg.

Het complex is gelegen aan de Berg en Heideweg in Velp. De huurkosten zijn, afhankelijk van de maat, 25 tot 40 euro per jaar, maar er moet wel een borgsom betaald worden van 50 euro. Verder wordt van ieder lid verwacht dat er ook af en toe wat voor de vereniging wordt gedaan, bijvoorbeeld het onderhoud van de paden of de waterleiding. Daar staat tegenover dat de vereniging de tuinder ondersteunt door lezingen, de gezamenlijke inkoop van zaden of mest en een aansluiting op de waterleiding. Het complex ligt op zandgrond, wat de bewerking een stuk eenvoudiger maakt. Overigens is het werken in een moestuin is echt niets iets voor mannen van boven de 65. De helft van de leden is vrouw, en de gemiddelde leeftijd ligt zo rond de 50.

www.bergenheide.nl