Garage in voorjaar gereed

DIEREN - De werkzaamheden van de bouw aan de parkeergarage bij het station in Dieren zijn in september 2017 gestart. Donderdag is de aannemer begonnen met het storten van het beton. Zoals de planning er nu uitziet, is de parkeergarage in het voorjaar (maart / april) gereed en in gebruik. De parkeergarage moet er voor zorgen dat de huidige parkeeroverlast in de woonstraten rondom het station tot het verleden behoort. Er komt een directe loopverbinding naar het station. In de parkeergarage is plek voor 345 voertuigen. Iedere woensdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur kunnen belangstellenden tijdens het spreekuur terecht met vragen en/of klachten over de bouw van de parkeergarage. De bouwkeet is vanaf de Harderwijkerweg toegankelijk.

Foto: Lotte Bienias

p.van.es@ballast-nedam.nl, tel. 06 - 53622698