Groot deel Dieren zonder water

DIEREN - Een groot deel van Dieren zit vrijdagochtend zonder water. Bij werkzaamheden aan de Oostlaan is een hoofdwaterleiding gesprongen. Het bos veranderde in één grote waterpoel.



In opdracht van boseigenaar Twickel werd gewerkt aan herstel van de bomenlaan. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en de machinist was bezig met het afvullen van de laatste gaten. Hoe het precies gebeurde is niet bekend, maar daarbij sneuvelde een hoofdwaterleiding. Er kwam zoveel water vrij, dat de Oostlaan vol liep, maar ook water wegstroomde naar de Peter van Anrooylaan. Zand dat voor de werkzaamheden in het midden van de laan lag, fungeerde als dam en door snel ingrijpen van de machinist van de graafmachine kon verdere wateroverlast in het dorp worden voorkomen.

De leiding komt vanuit de Vitens-waterbunker verderop in het bos. Het duurde ruim anderhalf uur voor Vitens de druk van de leiding haalde. Volgens de boswachter van Twickel zou het maar zo de hele dag kunnen duren voor de situatie is hersteld en Dieren weer water heeft.