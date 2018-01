Druk bezochte avond woningisolatie

DE STEEG - De belangstelling voor de informatieavond over woningisolatie en zonnepanelen in het gemeentehuis in De Steeg was donderdag zo groot dat de gemeente direct besloot een extra informatieavond te houden. De toeloop was donderdag zo groot dat zelfs de extra ingerichte zaal bomvol zat. Ook de raadszaal was al geheel gevuld met belangstellenden. Daarom werden de deuren gesloten en werden enkele belangstellenden teleurgesteld. Zij baalden wel, maar hadden wel begrip voor de situatie.Er stond zelfs een tijd een file op de Hoofdstraat. Belangstellenden die niet meer naar binnen konden, kunnen binnenkort gebruik maken van de extra informatieavond. De gemeente komt later met de exacte datum van de nieuwe extra avond.

Foto: Martin de Jongh