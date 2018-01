In beroep tegen megastal Middachten

ELLECOM - Eind november 2017 stemde een meerderheid van de gemeenteraad van Rheden voor het bestemmingsplan Middachten, waarmee de bouw van een megastal voor 300 melkkoeien en 168 kalfjes , op landgoed Middachten mogelijk wordt gemaakt.

De Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap (SBU) is het niet eens met dit besluit en heeft het initiatief genomen om bezwaar te maken bij de Raad van State. In het bezwaar wordt een aantal onderdelen meegenomen: aantasting van het kleinschalige uiterwaardenlandschap, de Ellecomsepolder, aantasting van de bronbossen door ammoniak uitstoot, de huidige terp, die voor de bouw in aanmerking komt, zal als hoogwatervluchtplaats verdwijnen voor in de uiterwaard voorkomende dieren.

Ook een ecologisch rapport, dat in opdracht van de stichting is geschreven, behoort bij het bezwaar.

Ruwe schatting geeft aan dat, afhankelijk van de procedure, de proceskosten tussen de 5 en 10.000 euro kunnen zijn. De stichting zelf heeft geen financiële inkomsten en start daarom met fondswerving. Zij rekent financiële steun te krijgen van iedereen die tegen de magastal is.

De stichting heeft de heer Henk van Valburg uit Dieren, financieel deskundige, oud raadslid en nu kandidaat raadslid voor de PvdA, bereid gevonden om toezicht te houden op en financiële verslagen te maken van het fondswervingsproject. Deze verslagen zijn opvraagbaar. Openheid is voor de stichting van essentieel belang.

Het is natuurlijk nog niet bekend wat de proceskosten en de opbrengsten van de fondswerving zullen zijn. Mocht er een positief bedrag over blijven, dan zal dat gedoneerd worden aan de drie zorginstellingen (Beverode/Plantaan en Intermezzo) in Dieren.

Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL83RABO0318295040 ten name van Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap Dieren.

E-mail sbu@ziggo.nl, tel. 0313 - 422212