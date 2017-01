Eerbeekse Aventus-student op stage naar Zuid-Afrika

EERBEEK / APELDOORN - Joost van Beek Eerbeek vertrekt op 30 maart naar Zuid-Afrika. De 19-jarige student Sport en Bewegen gaat met vijf andere studenten uit het examenjaar een mooie uitdaging aan: 11 weken stagelopen in een township in Zuid-Afrika.

De leerlingen van Aventus in Apeldoorn gaan daar de Ndlovu Care Group, de organisatie die zich daar inzet voor het welzijn van de bevolking, helpen om gezamenlijk een sport- en activiteitenprogramma op te zetten. Op dit moment is er weinig te doen voor kinderen en jongeren van de primary en secundary school na schooltijd. Hier wil de Ndlovu Care Group, samen met Aventus, graag verandering in brengen. Sport maakt kinderen weerbaarder en socialer. Dat helpt ze om sterker in de maatschappij te staan en vergroot hun kans op een betere toekomst. Van groot belang in de harde omgeving van de townships.

De studenten worden elk gekoppeld aan een medewerker van de Ndlovu care groep om gezamenlijk lessen, wedstrijden en clinics te organiseren. De studenten zullen op deze manier hun kennis en ervaring die ze tijdens de opleiding hebben opgedaan overbrengen aan de medewerkers. Ook gaan ze de activiteiten monitoren om de resultaten te verbeteren. Het belangrijkste is dat de studenten een sportstructuur neerzetten en dat de vaste medewerkers leren om hiermee te werken, zodat wanneer de studenten weer terugkeren naar Nederland, het programma blijft bestaan.

Makkelijk zal het niet worden. Een leerzame tijd met veel voldoening dat zeker wel! En hier blijft het niet bij. "Het doel van Aventus is om een duurzame samenwerking op te zetten met de Ndlovu Care Group, zodat we ons gezamenlijk kunnen blijven inzetten voor het welzijn van de bevolking in de township. Met name voor sport en bewegen, de studenten gaan in shifts van 11 weken elkaar aflossen. En mogelijk ook op gebied van bijvoorbeeld gezondheid, pedagogisch werk en sociaal werk", aldus een woordvoerder van de opleiding.

foto:

Voetballende kinderen uit de township op één van de sportvelden van de Ndlovu Care Group.