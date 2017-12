Lathumse oliebollen en appelflappen voro kerkrestauratie

LATHUM - Tussen kerst en oud en nieuw worden in Lathum weer volop oliebollen en appelflappen gebakken. De opbrengst van de oliebollenactie is voor het restauratiewerk in en om het mooie monumentale Lathumse kerkgebouw.

Heel veel enthousiaste vrijwilligers zetten zich drie dagen lang in om de actie goed te laten verlopen en iedereen te kunnen laten smullen van hun overheerlijke bollen en flappen.

De bakdagen zijn op 28, 29 en 30 december. In Het Gebouw (Kerkstraat 16 in Lathum) kan tijdens deze drie bakdagen worden genoten van de gezellige sfeer met een kop koffie en een lekkere oliebol of appelflap. Ze zijn daar uiteraard ook te koop, een zakje oliebollen van 5 stuks kost 2,50 en zakje appelflappen van 5 stuks 2,75. Vooraf bestellen kan ook, via de site www.kerklathum.nl of telefonisch op het nummer: 06-22542177.