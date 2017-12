DVOV MO15-1 uit Velp kampioen en gepromoveerd

VELP - Met een daverende 11-1 overwinning werden de meiden van de MO15-1 van de Velpse voetbalvereniging DVOV op zaterdag 16 december kampioen in de tweede klasse. Met 27 punten uit negen wedstrijden en een doelsaldo van 64 voor en 5 tegen, is duidelijk dat sprake is van een overtuigend kampioenschap.

De met dit kampioenschap gerealiseerde promotie naar de eerste klasse is dan ook dik en dik verdiend. En het feestje dat de meiden na afloop van de wedstrijd vierden ook.

Na de winterstop staan de meiden van de MO15-1 een paar mooie uitdagingen te wachten. Allereerst de deelname aan de DVOV Wintercup op 27 januari, dan de bekerwedstrijd in de achtste finales tegen SC Bemmel op 3 februari enook nog de deelname aan de competitie in de eerste klasse.