Kerst op school

BRUMMEN – Zoals ieder jaar is op de Oecumenische Basisschool in Brummen weer uitbundig Kerst gevierd. Tijdens de voorbereidingen begint de pret al. Kinderen van alle groepen werkten een uur per dag samen aan muziek, koor, toneel en versieringen. Hierbij kregen ze hulp van ouders, die er samen met de kinderen voor zorgden dat de school stemmig werd aangekleed. Dit jaar werd A Christmas Carol ten tonele gebracht. De gierige Scrooge komt in gesprek met zijn overleden compagnon Jacob Marley en komt er langzaam achter dat er belangrijker zaken in het leven zijn dan geld tellen. Hij komt net op tijd tot inkeer voor een vrolijke Kerstfeest. Het stuk werd gespeeld voor ouders, maar ook voor de bewoners van Philadelphia.