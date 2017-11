Kunstcolleges over Rubens in Ons Raadhuis

VELP - Op de donderdagen 14 en 21 december zijn er bij Ons Raadhuis in Velp twee lezingen over Peter Paul Rubens, één van de beroemdste schilders uit de westerse kunstgeschiedenis. Rubens was niet alleen schilder, hij was ook een humanist met een diepe fascinatie voor filosofie, dichtkunst en natuurwetenschap.

Daarnaast was hij een overtuigd katholiek, een fervent brievenschrijver, diplomaat en dubbelspion, maar ook een toegewijde echtgenoot en vader.

De lezingen zijn van 13.30 tot 15.00 uur en worden gegeven door Clim Wijnands in Ons Raadhuis, Nieuwstraat 1 in Velp. De kosten per lezing zijn € 2,50.

www.onsraadhuis.com