Hillenaar steunt Sportclub Doesburg

DOESBURG - Met veel plezier tekende, Stan Hillenaar van Hillenaar Optiek en Sportclub Doesburg onlangs een sponsorovereenkomst voor de komende 3 jaar. De schitterende zaak van Hillenaar Optiek is gevestigd aan de Kerkstraat in het hart van Doesburg en hier vindt u de mooiste brillen en zonnebrillen van veel topmerken. Ook zijn ze gespecialiseerd in contactlenzen. Stan is zelf al jaren actief in de hockeysport en als Doesburgse ondernemer weet hij als geen ander hoe belangrijk sponsoring voor een vereniging is.