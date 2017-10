Rhedense rolschaatster genomineerd voor Clubheld 2017

RHEDEN - Anita van der Wal uit Rheden is genomineerd voor de verkiezing van de Clubheld van de Amateursport van 2017. Met deze verkiezing wordt de beste vrijwilliger binnen de amateursport in Nederland gekozen. Anita, lid bij Rolschaatsclub Kolibrie uit Arnhem, is genomineerd omdat ze veel betekent voor de nog nieuwe en kleine vereniging.

Zo is zij degene die binnen de vereniging het onderhoud van de rolschaatsen voor alle leden verzorgt. Geen vraag is haar te moeilijk op dit gebied, terwijl ze zelf ook nog maar een jaar bezig is met het kunstrolschaatsen. Ook maakt ze met haar creatieve geest allerlei kleine promotiematerialen voor de vereniging en zorgt ze ervoor dat de leden er bij optredens mooi uitzien. Ze zoekt kleding uit, maar kruipt ook zelf achter de naaimachine én bedrukt de kleren en schoenhoezen. Een manusje van alles dus, die ook nog eens intensief heeft meegezocht naar een geschikte locatie. Voor kunstrolschaatsen is een goede, gladde vloer nodig, die helaas maar in een heel beperkt aantal locaties te vinden is.

Binnen de vereniging wordt Anita vooral gewaardeerd om haar enthousiasme en passie. Ondanks haar eigen lichamelijke en psychische beperkingen, is ze bijna altijd aanwezig met haar vrolijke insteek en praktische meedenken.

Rolschaatsclub Kolibrie is een kleine vereniging die de sport kunstrolschaatsen beoefent. Kunstschaatsen, maar dan op wieltjes. Ondanks dat de vereniging in Arnhem is gevestigd, traint zij op dit moment in Dieren. Volwassenen zijn altijd welkom om een proefles te komen volgen. In de toekomst hoopt de rolschaatsvereniging ook kinderen en jongeren les te kunnen geven, maar daarvoor moet eerst een goede en stabiele locatie gevonden worden.

Naast dat Anita de eer verdiend, kan zij ook nog 10.000 euro voor de vereniging winnen. Daarmee komt de realisatie van de geschikte locatie dichterbij.

Stemmen op Anita kan via https://www.clubheld2017.nl/.

Vul uw postcode in en zoek naar ‘Rolschaatsclub’, de rest wijst zich vanzelf. Stemmen kan tot en met 31 oktober 2017.

Meer informatie over Rolschaatsclub Kolibrie vind je op www.rckolibrie.nl.