Verkiezingsprogramma VVD Rheden

GEM. RHEDEN - De Rhedense VVD heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 klaar. De leden hebben het programma op de Algemene Leden Vergadering van maandag 16 oktober vastgesteld. Ook is deze avond Ronald Haverkamp, de huidige VVD-wethouder, opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor de VVD Rheden.

Voor het opstellen van het programma heeft de VVD in de afgelopen maanden de zeven dorpen bezocht, met veel inwoners gesproken en veel informatie gekregen. De inbreng van de inwoners is terug te vinden in de plannen voor de komende vier jaar.

Een tekort aan seniorenwoningen werd opvallend veel genoemd. Daarom wil VVD Rheden zich de komende periode flink inzetten voor senioren. Aandacht voor senioren op het gebied van onder andere wonen, communicatie en een veilig woonomgeving wordt één van de belangrijkste speerpunten van de VVD.

Ook wil de VVD dat het huidige aantal uitkeringsgerechtigden (1100) fors terug gaat lopen. Het voorzieningenniveau in de gemeente is goed en dat wil de VVD graag zo houden. Onduidelijkheid over de verschillende parkeerregimes is onwenselijk. Daarom wil de VVD inzetten op het geheel afschaffen van betaald parkeren en alleen blauwe zones toestaan. Daarnaast wil de VVD Duurzaamheid stimuleren, bijvoorbeeld door het aanpassen van de regels zodat ook op monumentale panden zonnecollectoren geplaatst kunnen worden.



Ook heeft de VVD een aantal ideeën. De VVD wil onderzoeken of het mogelijk is een kabelbaan aan te leggen die eindigt op de Posbank. Naast een aantrekkelijke toeristische trekpleister zal dit ook kunnen helpen de drukke verkeersstromen te minimaliseren. De VVD staat positief tegenover het vestigen van een Hospice in de gemeente Rheden. De VVD wil een vestiging, indien hiervoor een verzoek wordt ingediend, van harte ondersteunen en faciliteren. Daarnaast wil de VVD gevolg geven aan een idee van inwoners van het dorp Rheden om in overleg te treden met de Nederlandse Spoorwegen of de naam van Station Rheden veranderd kan worden in bijvoorbeeld ‘Station Rheden-De Posbank’ of ‘Station Rheden-Nationaal Park Veluwezoom’. Zo wordt voor de treinreiziger meer duidelijk wat Rheden te bieden heeft.

Voor 2024 moet er een grootschalige renovatie plaatsvinden van het gemeentehuis in De Steeg in verband met asbestverwijdering en duurzaamheidseisen. Deze renovatie moet aansluiten bij de wensen om meer werkplekken van ambtenaren in de wijken te plaatsen. VVD wil onderzoeken of een deel van de huidige locatie in De Steeg ook geschikt is voor omvorming naar woningbouw. Het gehele verkiezingsprogramma Goed samen leven in Rheden is te lezen op de website rheden.vvd.nl/