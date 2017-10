Aanvullingen in Activiteitengids voor ’65 plus’

REGIO - In Regiobode verscheen in de week van 18 september een speciale bijlage met activiteiten, workshops en evenementen voor 65 plussers in de regio Rheden. Heeft u het gemist, dan kunt u deze uitgave vinden op de website van deze krant: www.regiobodeonline.nl/krantenarchief en dan in week 38.



Dankzij een suggestie van de Denktank Kunst & Ouderen nam Cultuurbedrijf RIQQ het initiatief voor deze gids. Door de samenwerking met het Sportbedrijf Rheden en de Bibliotheek Veluwezoom krijgt u een beeld van wat er allemaal in de directe omgeving te beleven is. Stichting Stoer keek kritisch mee, net als een groot aantal partners en vrijwilligers in onze gemeente.

Er is door heel veel organisaties en mensen hard gewerkt om alle informatie te verzamelen en dat was een hele klus. In de online versie op de site www.cultuurbedrijfriqq.nl zijn nog een paar wijzigingen aangebracht, zoals het adres van Inloophuis ‘t Trefpunt in Velp dat natuurlijk Willemstraat 38 moet zijn. Het volledige aanbod van Ons Raadhuis is nu ook opgenomen en bij een aantal organisaties zijn gegevens toegevoegd.

Heeft u aanvullingen, tips voor een eventueel nieuwe uitgave volgend jaar: laat het ons weten via info@cultuurbedrijfriqq.nl.