Avondje uit voor brandweer

DOESBURG - Hapas & Tapas bij de Boucherie in Doesburg kondigde onlangs op Facebook een mooie actie aan: iedereen kon een vrijwilligersgroep nomineren voor een avondje hapas en tapas eten in het restaurant. Er kwamen veel nominaties binnen, want er zijn natuurlijk veel mensen die goed werk doen in hun vrije tijd. Aan eigenaars Peter-Paul Tazelaar en Doro van Vogelpoel de moeilijke taak om een winnende groep te kiezen. Uiteindelijk werd het de vrijwillige brandweer. Deze dames en heren zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar oproepbaar om mens en dier te redden of hulp te bieden. De groep heeft geweldig genoten van de vele smakelijke hapjes die hen werd aangeboden. Het is de bedoeling van Hapas & Tapas bij de Boucherie om elk jaar een andere groep vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Foto: Hanny ten Dolle