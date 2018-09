Wandelen in Loenen

LOENEN - De Loenense Lurvenlopen van de Loenense Huisarts Loes Thomson zijn gestopt. Maar hier zijn wel mooie alternatieven uit voortgekomen. Enthousiast geworden wandelaars kunnen gewoon door blijven wandelen bij De Stappers of De Doorstappers.

De Stappers is een groep voor korte afstanden. De groep wandelt op de donderdagmiddag vanaf 14.00 uur en start vanaf De Bruisbeek. De

contactpersoon voor meer informatie is Daniëlle Streppel, tel. 06 - 55693994.

De Doorstapper is een wandelgroep voor langere afstanden. Deze groep wandelt op maandag- en donderdagavond vanaf 18.00 uur bij de parkeerplaats van VV Loenermark in het Lonapark. Contactpersoon voor deze groep is Wilma Klomp, tel. 06 -12402537.

Wandelcoach voor zowel De Stappers als De Doorstappers is Janneke Boterman, tel. 06 - 29354251.

Ook Hanneke Nieuwenhuis begeleidt wandelingen, iedere dinsdagmiddag vanaf 13.45 uur vanaf de parkeerplaats van de Waterval. Iedereen die een uurtje wil lopen kan meedoen. Er wordt gewandeld in een normaal tempo. Aanmelden kan via tel. 06 - 30770111.

Aan de wandelingen zijn geen kosten verbonden. Iedereen, jong en oud mag meedoen.