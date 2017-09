Nordlaan in Velp tot eind oktober dicht voor auto’s

VELP - De gemeente Rheden pakt de Arnhemsestraatweg, Daalhuizerweg en Nordlaan in Velp aan. Ze is gestart met voorbereidende werkzaamheden. Nutsbedrijven leggen momenteel nieuwe kabels en leidingen in de grond. Dit duurt tot het einde van het jaar. Tot eind oktober is daarom de Nordlaan afgesloten voor auto’s. De Daalhuizerweg is vanaf de Schelmseweg naar de Arnhemsestraatweg in één richting afgesloten. Met borden is aangegeven hoe weggebruikers kunnen omrijden. Omwonenden worden met informatiebrieven op de hoogten gehouden. In januari 2018 start de gemeente met de vervanging van de riolering, het aanleggen van fietsstroken en een rotonde.