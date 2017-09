De Atalanta ruimt op

BEEKBERGEN - Rommelmarkten zijn er jaarlijks velen. Meestal is een club, een organisatie of een kerk de organisator én het doel voor de opbrengst. Zo niet bij de markt op de Atalanta in Beekbergen.

De Atalanta in Beekbergen hield zaterdag een schuurverkoop/carportsale waar de bewoners hun overtollige spullen verkochten en de opbrengst uiteraard ook zelf hielden. Bijna de hele straat deed mee. Huub Neuteboom was één van de initiatiefnemers. "Met een schuurverkoop voor je eigen deur heb je ook de kans om naast kleine ook grotere spullen aan te bieden, zoals meubels en dergelijke." De markt was dan ook divers wat betreft aanbod. Neuteboom: "In de Atalanta woont een diversiteit aan leeftijden. Ouders met kinderen die hun eerste kleertjes en speelgoed te koop aanbieden, tot mensen waar de kinderen net het huis uit gaan en veel nodig hebben in hun eigen huis en daarnaast een zolder spullen achterlaten. En dikwijls spullen die goed genoeg zijn om nog een tweede eigenaar blij te maken." Het resultaat was een zeer gevarieerde markt die flink belangstelling trok en bovendien gezegend werd met fraai weer, zodat alle koopwaar op de stoep uitgestald kon worden. "Het liep de hele dag goed door en er is goed verkocht", aldus Neuteboom. "Er komt volgend jaar dan ook zeker een vervolg." - foto: Han Uenk